Corpo de ex-presidiário é encontrado esquartejado em Parintins

Parintins - O ex presidiário Gilson dos Santos, vulgo “Nexita”, foi encontrado morto e esquartejado dentro de uma sacola de fibra, por volta das 15h, deste domingo (11), pela Polícia Civil de Parintins. Ele foi encontrado, no Campo do Gordo, sem cabeça e com as duas pernas e os dois braços cortados.

De acordo com o cabo V. Oliveira, da Polícia Militar de Parintins, a vítima foi um dos participantes ativos da última rebelião no presídio do município, que ocorreu em setembro de 2014. Por conta disso, a suspeita é que a motivação do crime tenha sido um possível acerto de contas.

“Ainda não podemos confirmar nada, pois estamos aguardando as investigações da PC. Entretanto, ele era morador do bairro Paulo Correa, na Zona Oeste da cidade, que é uma região fortemente dominada por ações que envolvem o tráfico de drogas A suspeita, até o momento, é de acerto de contas”, disse o cabo, que também não descarta a hipótese de uma possível revolta da família de um rapaz morto pelo ex-presidiário anos atrás.

A Polícia Civil e Militar do município continuam apurando o caso. Os policiais fazem buscas para encontrar a cabeça de "Nexita".

Imagem do saco de fibra onde foi encontrado o corpo do ex-presidiário | Foto: PC Parintins - Divulgação





Outro Caso

Um corpo não identificado foi encontrado por moradores da rua Louro Tachi, dentro de sacos plásticos, na tarde deste sábado (10). O caso ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o supervisor de área da 26º Cicom, tenente Roberto Nascimento, pedestres que passavam pelo local perceberam as sacolas suspeitas e chamaram a polícia. Técnicos do IML fizeram a remoção das partes do corpo.



Edição: Bruna Souza

