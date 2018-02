Mais de mil mandados de prisão são cumpridos em quatro meses

Manaus - De outubro de 2017 até a primeira semana de fevereiro deste ano, a Polícia Civil do Amazonas cumpriu cerca de mil mandados de prisão que estavam abertos contra detentos do sistema prisional do Estado. Os números são da Operação Rio Amazonas, que teve sua quinta fase deflagrada na semana passada. Com ela, a situação penal de detentos de todas as unidades prisionais está sendo atualizada, evitando que presos perigosos que respondem por diversos crimes acabem sendo liberados.

Na última sexta-feira (9), a quinta fase foi concluída após sete dias de trabalho. Em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), foram cumpridos 101 mandados de prisão, a maioria por homicídio. De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), delegado Samir Freire, novas fases da Operação estão sendo trabalhadas.

"A Operação vai ser feita de maneira a atualizar os mandados que estão abertos contra os detentos que já estão no sistema prisional. São referentes a pessoas que já cumprem pena, mas possuem mandados em aberto por outros crimes, como roubos, homicídios, estupros", explicou Freire.

Tipos de crime

Dos mandados cumpridos na Operação Rio Amazonas 5, 36 foram por homicídio, 26 por roubo, 13 por tráfico de drogas, 10 por estupro, cinco por precatórias, três por porte ilegal de arma de fogo, dois pela Vara de Execuções Penais (VEP), um por feminicídio, um por violência doméstica, um por associação criminosa, um furto, um por receptação, um por pensão alimentícia e outro por criminal.

Nesta fase, a operação foi deflagrada no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Considerado um dos líderes de uma facção criminosa, Kaio Wellington Cardoso dos Santos, conhecido como Mano Caio, teve três mandados por homicídio cumprido na operação. "Outros líderes também tiveram esses mandados cumpridos, o que evidencia a importância dessa ação".

"Se não fosse dado cumprimento aos mandados, essas pessoas poderiam até voltar ao convívio da sociedade", destaca Freire. A Operação é uma estratégia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), comandada pelo vice-governador Bosco Saraiva, de ampliar o rigor sobre os criminosos e subsidiar a justiça na tomada de decisões, reduzindo a sensação de impunidade.

"O objetivo da operação é dar eficácia às decisões judiciais e cumprir determinação do vice-governador e secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, e do delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Mariolino Brito, de intensificar o cumprimento de mandados de delitos de maior gravidade, especialmente nas proximidades do Carnaval, período em que a circulação de pessoas nas ruas é maior e a vulnerabilidade aumenta”, explicou o delegado titular da Polinter.

