PM flagra esconderijo de tripulação que levava drogas para Tabatinga

Tabatinga - Durante fiscalização no Porto de Tabatinga, município localizado a 1.110 km de Manaus, policiais militares - com apoio do canil - apreenderam 7 kg de pasta base e cocaína pura escondidos em um fundo falso de um armário, no camarote de uma embarcação que atracou na cidade nesta segunda-feira (12).

A Polícia Militar do município recebeu informações de que um dos integrantes da tripulação do barco costumava transportar drogas do município para outras cidades do interior do Amazonas. Com esses dados, a polícia seguiu até o porto e contou com apoio do cão farejador "Sadan". Ele conseguiu localizar os entorpecentes no fundo falso do armário, que era utilizado pelo suspeito no camarote que pertencia aos tripulantes.

A droga foi apreendida e levada à delegacia do município. A ação faz parte da operação Sentinela, que é realizada pela força de segurança no interior do Amazonas para combater o tráfico de drogas, por meio do transporte das substâncias ilícitas pelos rios da Amazônia.

Os tripulantes e o proprietário da embarcação foram levados, junto com o material apreendido, à delegacia de Tabatinga para prestar esclarecimentos sobre a procedência e propriedade das drogas. Ninguém foi preso até o fim desta tarde.

Outro Caso



Popularmente conhecidos como "aviões do tráfico", dois homens foram detidos dentro de uma embarcação pela Polícia Militar nas proximidades do município de Maués, distantes a 365 km de Manaus. Eles são suspeitos de transportar entorpecentes até Manaus.

A equipe do 10º Comando Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que a abordagem aos suspeitos se deu dentro da embarcação naval "Navio Motor Comandante Igor".

"Foram encontrados com eles entorpecentes e uma quantia em dinheiro. O material estava indo em direção à capital", informou a guarnição. Ainda conforme informações dos policiais militares, a dupla foi retirada da embarcação e apresentada no 48º DIP, localizado em Maués.

