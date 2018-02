PM apreende 16 kg de entorpecentes em garrafas pet em Tabatinga

Tabatinga — Aproximadamente 16 kg de entorpecentes foram apreendidos na tarde desta terça-feira (13) no município de Tabatinga (a 1.108 km de Manaus). A droga foi encontrada por policiais militares da Estratégia Estadual de Segurança nas Fronteiras (Esfron) durante uma revista ao barco F/B Esmeralda. O maquinista auxiliar da embarcação fugiu com a chegada da polícia e ainda não foi localizado.

A droga estava armazenada em garrafas pet, escondidas debaixo do motor da embarcação, no meio do óleo queimado. O material foi apresentado na delegacia de Tabatinga.

Na última segunda-feira (12), a polícia apreendeu aproximadamente 6 kg de entorpecentes durante revista na embarcação N/M GM Oliveira. O material ilícito estava escondido em um forro falso dos armários do paiol dos “poranzeiros”. As duas apreensões ocorreram durante as revistas policiais que acontecem no Porto de Tabatinga (Porto do Voyage). As embarcações tinham como destino a cidade de Manaus.

A operação contou com o apoio do cão farejador Sadan, que localizou os entorpecentes. Os tripulantes e o proprietário do barco foram levados à delegacia do município para prestar esclarecimentos acerca dos entorpecentes encontrados.

