Jovem agride homem de 50 anos com golpes de martelo no Amazonas

São Sebastião do Uarumã (AM) - José Augusto Alfaia Filho, mais conhecido como "Estrelinha", de 20 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (12), por volta das 16h, em São Sebastião de Uatumã (distante 246 quilômetros de Manaus). O jovem teria supostamente agredido um homem de 50 anos com golpes de martelo. A agressão aconteceu na noite do último sábado (10).

De acordo com o delegado da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Claudenor Medeiros, o crime ocorreu por volta das 20h30, em uma embarcação ancorada no Flutuante do Boto, naquela cidade. A vítima foi levada para o Hospital José Mendes, no município de Itacoatiara, onde segue internada.

Leia também: Crianças encontram corpo boiando em igarapé na Matinha

“José Augusto desferiu várias marteladas na vítima, após uma desavença entre os dois. Ontem o juiz expediu a ordem judicial e ainda na tarde do mesmo dia conseguimos prendê-lo dando uma resposta positiva para a população do município. O “Estrelinha” já vinham praticando alguns delitos na cidade, inclusive ele já tinha sido indiciado na DIP por roubo”, disse o delegado.



Claudenor explicou que “Estrelinha” foi preso na orla do município de São Sebastião do Uatumã. O mandado de prisão em nome do infrator foi expedido no dia 12 de fevereiro deste ano, pelo juiz Roger Luiz Paz de Almeida, titular da Comarca de São Sebastião de Uatumã.

Leia mais:

Presos suspeitos de matarem adolescente no bairro Novo Israel

PM flagra esconderijo de tripulação que levava drogas para Tabatinga

Mais de mil mandados de prisão são cumpridos em quatro meses