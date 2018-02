Presos suspeitos de matar e esquartejar ex-presidiário em Parintins

Parintins - Suspeitos de atuarem no assassinato e esquartejamento do ex-presidiário Gilson dos Santos Silva, de 39 anos, encontrado no último domingo (11), um grupo de cinco ex-presidiário de Parintins, foram presas nesta quarta-feira (14) em Nhamundá (a 383 km de Manaus).

Já estão presos Denilson Souza Costa, o “Deninho”, de 26 anos, e Elielson Paz Barros, de 34 anos. Diego Ribeiro Costa, o “Marcha Lenta”, de 21 anos, e Kelvin Azevedo Costa, de 22 anos, foram presos no início desta tarde na Zona Rural de Nhamundá.

Diego Ribeiro Costa e Kelvin Azevedo Costa foram presos no início desta tarde na zona rural de Nhamundá. | Foto: Divulgação

O quinto homem envolvido no assassinato de Gilson dos Santos também foi preso: Dagilson Glória de Souza, o “Luciano”. De acordo com a Polícia Civil, Dagilson teria esquartejado a vítima. Ainda segundo a polícia, após o crime, Denilson teria "desfilado" pelas ruas de Nhamundá exibindo a cabeça da vítima.

Na noite desta quarta, uma equipe da Polícia Civil de Parintins segue para Nhamundá para encmainha-los à Delegacia Interativa de Polícia de Parintins, onde ficarão à disposição da Justiça. O motivo do assassinato ainda não foi esclarecido, mas os primeiros depoimentos revelam que a vítima consumia bebida alcoólica com os acusados, e que teria se desentendido.





