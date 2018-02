Menor de 14 anos confessa ter assassinado caseiro a golpes de terçado

Manaus - A dona de casa Lucenilda Soares da Costa, de 39 anos, e suas duas filhas, de 3 anos e outra de 10 meses, que estavam desaparecidas desde a última quinta-feira (8), foram encontradas por policiais do Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCÃES), na tarde da última quarta-feira (14), próximo ao quilômetro 83 da BR 174- rodovia que liga Manaus a Boa Vista (RR).

De acordo com informações do tenente Elton do CIPCÃES, as buscas iniciaram pela manhã e por volta das 16h conseguiram encontram a mãe e as duas filhas que haviam desaparecido na quinta (8), após o assassinato de Denilson Monteiro da Silva, morto no sitio onde ele trabalhava como caseiro.

Leia também: Mesmo ferido, homem reage e mata assaltante com facada no peito

O tenente ressaltou ainda que durante as diligências os PMs encontraram um menor de 14 anos que confessou ter assassinado a terçadas o caseiro na frente das suas filhas e esposa durante o assalto no sítio.



“Fomos informados pela mesma sobre os autores do fato e que os infratores haviam amarrado a senhora no meio da mata e deixado suas duas filhas jogadas ao lado, falando que a intenção era voltar para matá-las, após retirarem os objetos da casa, quando então a mesma conseguiu se soltar e fugir com as crianças para a área de mata”, disse o tenente.



Investigações

Após identificar os suspeitos de ter assassinado o caseiro, os PMs juntamente com policiais civis do 37° Distrito de Polícia, iniciaram as buscas dos envolvidos no crime. Durante as buscas os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um dos envolvidos estava escondido no quilometro 129 da BR-174. Ao chegarem no local encontraram o menor de 14 anos que confessou ter matado Denilson durante o assalto que ocorreu no sítio.

Ainda segundo a polícia, o menor disse ainda que outras duas pessoas que participaram do assalto fugiram para Manaus na última terça-feira (13), trazendo os pertences que foram roubados no dia do assalto.

Após finalizadas as diligências, foram três menores e dois homens de 25 e 21 anos foram apresentados 37º DIP, localizado no município de Presidente Figueiredo, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:



Presos suspeitos de matar e esquartejar ex-presidiário em Parintins

Homem é encontrado decapitado dentro de saco de lixo

Manaus registra redução de 56% no número de ocorrências do Carnaval