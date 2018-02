Mulher procurada por tráfico de drogas foge e abandona filho de 7 anos

Na casa foram encontradas várias porções de droga e equipamentos de vigilância | Foto: Divulgação/PM

Tefé – Uma mulher identificada até o momento apenas como Thaissa abandonou o filho de sete anos em casa para fugir de policiais durante a madrugada desta quarta-feira (14). De acordo com informações da polícia de Tefé (distante 520 km de Manaus), vizinhos acusaram Thaissa de vender drogas na casa em que morava com o filho, localizada na rua Independência, bairro Santa Rosa.

Após receber a denúncia dos moradores, policiais militares foram até à casa da suspeita, porém a moça escapou antes da chegada dos PMs. Vizinhos informaram aos policiais que a jovem escapou com uma moto, de marca e modelo não informados, deixando em casa apenas a criança.

Na residência foram encontradas várias porções de drogas, entre elas 19 trouxinhas de uma substância que parecia ser cocaína. Durante a revista também foram encontrados dois rádios, duas filmadoras e um monitor, que servia para fazer a vigilância da área da casa, além de uma televisão de 42 polegadas e R$ 157.

A polícia não informou se a guarda da criança está sob responsabilidade de algum outro familiar. Até o momento a polícia ainda procura por Thaissa. Para pessoas que tiverem informações sobre o paradeiro da suspeita, a polícia militar recebe informações pelo número do linha direta (190). O número permanece ativo 24 horas por dia.

A suspeita viu a aproximação da polícia através de câmeras instaladas na casa | Foto: Divulgação/PM

Denúncias também podem ser feitas pelo número do comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Tefé pelo número: (97) 98102-7731.



Outro caso

Uma criança de apenas 4 anos e outra de 10 anos foram encontradas, no último mês, após serem, supostamente, abandonadas pela mãe que viajou de Manaus para Boa Vista (RR), há pelo menos uma semana. As vítimas foram resgatadas pelo Conselho Tutelar da Zona Leste, em uma casa na rua A, no conjunto Ouro Verde, Coroado, na Zona Leste.

De acordo com o conselheiro tutelar Hildo Almeida, os vizinhos ligaram para o órgão e denunciaram a situação. "Encontramos as crianças em uma situação deplorável, em risco iminente. Segundo as próprias crianças, eles ainda não haviam feito nenhuma refeição o dia todo. Isso fere a dignidade dessas crianças", explicou o conselheiro.

As duas crianças resgatadas foram levadas pelos conselheiros tutelares para um abrigo e devem ficar à disposição da Justiça. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na Zona Centro-Oeste.

