Em revanche, membros da FDN tentam invadir toca do "Tio Patinhas"

Manaus- Na última terça-feira (13), 8 homens possivelmente ligados à facção criminosa Família do Norte (FDN) tentaram invadir a boca de fumo do "Tio Patinhas", localizada no Mutirão, Zona Norte de Manaus. A ação seria uma retaliação devido ao racha dentro da organização criminosa.

Clemilson dos Santos Farias, o"Tio Patinhas", é considerado um dos homens de confiança de Gelson Carnaúba, o "Mano G", que é inclusive, um dos fundadores da FDN. Durante a invasão, tiros de fuzil foram disparados, porém ninguém saiu ferido. Um delegado da Polícia Civil, que não quis ter o nome revelado, informou ainda que ninguém ainda foi preso.

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, é pouco provável que "Tio Patinhas" esteja no Amazonas. Entretanto, ao que tudo indica, ele ainda dá ordens por meio de aplicativos de mensagens aos seus subordinados que comandam o tráfico na capital.

Racha

O provável motivo para que integrantes da (FDN) tenham praticado o atentado contra a boca, que pertence a outro integrante da mesma facção, seria o racha na estrutura de comando da facção. A divisão na organização também foi a responsável pela chacina em um campo de futebol no último dia 12 de dezembro. Desde então, Gelson Carnaúba, Zé Roberto e João Branco brigam pelo domínio total da FDN.

Acredita-se ainda que Gelson Carnaúba, o "Mano G", tenha envolvimento com a chacina. Na ocasião, seis homens foram assassinados a tiros e mais nove ficaram feridos enquanto jogavam uma partida de futebol no local.

Motivação da chacina

A carnificina na Compensa foi desencadeada dias antes, logo após a morte de Jorge Barreto, o "Buiu". Jorge não era o alvo do outro lado da facção, o "Buiu" que estava marcado para morrer era Andrei Guabiraba, que tratou de revidar o atentado atacando o campo de futebol onde estavam os integrantes rivais. O alvo errado era apenas um usuário de drogas e foi morto por Luciano, mais conhecido como "Jabá".

A ordem para matar o verdadeiro "Buiu", que é parceiro de "Mano G", assim como o "Tio Patinhas", teria partido de "Zé Roberto". "Buiu" é tido como sucessor de Ramerson Oliveira, o "Gogonha", que foi morto no final do ano passado. Como ele passaria a dominar o tráfico na região do bairro Praça 14, o fundador da FDN viu a oportunidade de retomar o domínio das bocas de fumo, que agora estavam sob o domínio de Gelson Carnaúba.

Ao saber que era alvo de "Jabá", "Buiu" não perdeu tempo e com autorização de Carnaúba e "Tio Patinhas"comandou a chacina na Compensa. Durante o ataque, o traficante ainda conseguiu matar dois homens de confiança do grupo de "Zé Roberto". Ele foi preso algum tempo depois pela Polícia Civil. O caso ainda é investigado pelas polícias.

