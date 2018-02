Passageiro tenta entrar em voo com 5 kg de cocaína em caixa de som

Manaus - Cerca de 5,3 kg de cocaína foram apreendidos na tarde de quarta-feira (14), durante procedimento de rotina dos funcionários da Seção de Vigilância Aduaneira da Alfândega, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumond, Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a alfândega, a droga foi detectada depois de uma inspeção por escâner. Os pacotes estavam escondidos dentro de uma caixa de som que seria despachada.

A droga, estava na modalidade de internação, que é a entrada, em outros pontos do território aduaneiro, de mercadoria procedente da Zona Franca de Manaus.

A droga e o responsável por ela foram encaminhados à Polícia Federal para prestarem esclarecimentos. O caso deve ser investigado pela PF.



Droga em objetos

Em janeiro, cinco pacotes de maconhas do tipo "skunk" foram apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Eles estavam dentro de um climatizador de ar. A droga tinha como destino Curitiba, no Paraná.

Os pacotes foram encontrados depois de procedimento de raio-X. A pessoa que acompanhava os trâmites de envio do objeto foi levada pela PF para prestar esclarecimentos.

Edição: Bruna Souza

