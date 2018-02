Após fugir durante o Carnaval, 'Silinho' é recapturado em Itacoatiara

Itacoatiara- A Polícia Civil do Amazonas recapturou, na manhã desta quarta-feira (14), Ronald Lavareda de Lima, de 25 anos, vulgo "Silinho". Ele estava foragido da Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI) desde a última terça-feira, onde aproveitou o intervalo para o banho de sol para fugir.

De acordo com o titular do Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Itacoatiara, Lázaro Mendes, “Silinho” foi recapturado na casa onde morava, na rua Luiz Onete, bairro Piçarreira. Conforme o delegado, os policiais civis e militares chegaram até o detento após receberem uma denúncia anônima, indicando a localização dele.

“Montamos campana no lugar informado e avistamos o infrator saindo da casa onde morava. No momento da abordagem, Ronald resistiu à prisão. Ele tentou, inclusive, pegar a arma de um dos policiais civis. De imediato, ele foi dominado e conduzido até a viatura”, explicou Mendes.

“Silinho” estava cumprindo pena por homicídio cometido no dia 5 de dezembro de 2017, no município de Itacoatiara. A vítima foi Felipe Lacerda Costa, de 23 anos.

“No dia do crime, Silinho efetuou disparos de arma de fogo em Felipe, que morreu no local. Na época, Ronald acabou preso em flagrante pelas equipes de policiais civis de Itacoatiara. O infrator já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”, declarou Mendes.

Ronald foi reconduzido à UPI, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

