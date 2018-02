MP vai recorrer da decisão de desativar regime semiaberto do Compaj

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) informou nesta manhã, em coletiva de imprensa, que vai recorrer da decisão judicial que desativará o regime semiaberto no Complexo Penitenciário Antônio Jobim (Compaj) | Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP – AM) vai tomar medidas para impedir que o regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) seja desativado. A declaração foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça, Carlos Fábio Braga Monteiro, durante coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (16).



“Vamos entrar com dois embargos para que sejam aclarados alguns pontos dessa decisão e, naturalmente, um recurso consequencial, que dá ao juiz a oportunidade de rever a decisão e, caso ele entenda que está correto, vai remeter ao Tribunal de Justiça. Em cima da decisão do TJ, levaremos ou não a instâncias superiores em Brasilia”, disse o procurador.

A medida é uma resposta à solicitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), feita após a rebelião no complexo, que resultou na morte de 56 detentos, em janeiro do ano passado. A secretaria pediu que os apenados do regime semiaberto fossem transferidos para o regime de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira. Com isso, o Estado tem o prazo de até 45 dias para alocar os 585 detentos deste regime no sistema de monitoramento eletrônico.

De acordo com o procurador, a decisão é um atestado da falência do estado, além de uma afronta ao princípio da isonomia e coloca nas ruas aqueles que cometeram crimes violentos, como estupro. “O estado está admitindo que não consegue gerenciar o sistema prisional e executar o que a lei determina. Os que cumprem esse regime cometeram crimes de médio e grave potencial ofensivo e merecem uma punição mais severa. Porém, com a decisão, serão beneficiados e viverão em sociedade como se nada tivesse acontecido”, explicou.

Em seu discurso, o procurador disse que o número de tornozeleiras não é compatível com o número de detentos do semiaberto. “A medida pede que sejam adquiridas 5 mil tornozeleiras com urgência, quando o regime tem aproximadamente 600 presos. Temos que pensar se isto está ferindo o orçamento do Estado, se há orçamento e se as cláusulas contratuais permitem isso”, afirmou.

O monitoramento do equipamento eletrônico é feito por uma empresa localizada em São Paulo e que possui apenas uma equipe na capital amazonense. O MP mostrou preocupação quanto a eficiência desse monitoramento.

“Os dados que se tem é que a empresa não tem estrutura para atender essa demanda e muitas vezes só se identifica que o detento ou acusado rompeu a tornozeleira semanas ou meses depois”, conta.

Além disso, o procurador alertou para o aumento significativo do índice de reincidência dos crimes e da insegurança na cidade caso a medida seja levada adiante. Ele também afirmou que o ideal é investir no sistema prisional, inclusive no semiaberto, com reformas e construções. “Não é fechando estabelecimentos que o problema será resolvido; é investindo para que os que estão lá tenham condições de voltar ao convívio social e não cometer crimes”, finalizou.

