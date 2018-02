Jovem forja o próprio sequestro para extorquir família em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) - Nesta sexta-feira (16), a Polícia Civil do Amazonas (PC) em Itacoatiara (a 176 km de Manaus) solucionou um caso de falso sequestro no município. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, inclusive com apelos de familiares e amigos.

De acordo com os delegados Lázaro Mendes e Paulo Barros, as equipes da polícia começaram a trabalhar na solução do caso logo após o registro da ocorrência, analisando imagens e áudios enviados à família do jovem Yuriton Rodolfo Pereira de Freitas, 19 anos, suposta vítima do sequestro.

Em filmagens enviadas pelos “sequestradores”, Yuri, como era conhecido, aparecia amarrado em cativeiro, pedindo resgate sem estipular o valor. A Polícia conseguiu rastrear o aparelho celular, e acabou encontrando Yuri próximo à rodovia AM-010, após receber informações que o jovem fora visto caminhando pela via.

Leia também: Lavador de carros é preso após seis assassinatos em Manaus

À polícia, Yuri alegou que havia sido sequestrado e violentado por três ocupantes de um carro de cor preta. No entanto, o exame de corpo de delito deu resultado negativo, e o jovem passou a se contradizer. Na manhã desta sexta-feira (16), a polícia iniciou as buscas pelo local do suposto cativeiro, quando Yuri assumiu que tramou o sequestro, sob influência de outras três pessoas, para conseguir dinheiro.

As equipes policiais compareceram ao local onde foram realizadas as imagens. Uma casa na rua 7 de Setembro, bairro da Prainha, e encontraram o notebook de Yuri. A polícia ainda prendeu Leonardo Vieira Gonçalves, de 25 anos, e Alexandre Gonçalves da Silva, de 23 anos, que assumiram a participação no sequestro forjado. A dupla ainda relatou que a ideia partiu do próprio Yuri.

O trio foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia do município (DIP), onde será indiciado por falsa comunicação de crime e associação criminosa.





Leia mais:

Você tem estrias? Conheça as causas e formas de prevenção

Família de preso denuncia PMs por agressão e ameaça de morte

Professores realizam buzinaço em protesto em Parintins