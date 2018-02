Vídeo: homem é preso com mala cheia de drogas em ônibus em Manacapuru

Vídeo mostra o momento da prisão do suspeito. | Autor: Reprodução

Manacapuru (AM) - Uma mala com grande quantidade de drogas foi apreendida na tarde desta sexta-feira (16), em um ônibus que estava saindo de Manacapuru (a 69 km de Manaus) e vindo em direção a capital. Após denúncia anônima, a Polícia Militar do município conseguiu interceptar o veículo.

Os policiais ainda prenderam um homem, que até o momento não teve a identidade revelada. Segundo a PM, a droga que tinha como destino Manaus foi levada para o 9º Batalhão de Manacapuru. Os policiais interceptaram o veículo após ele sair da rodoviária da cidade.

No momento da abordagem o trânsito no local ficou totalmente congestionado na via principal da cidade. Ainda durante a ação da PM, vários curiosos estavam ao redor querendo saber o que havia acontecido.





