'Piratas' atacam embarcação no Tarumã; vítimas estão desaparecidas

Manaus - Na noite de sexta-feira (16), quatro pessoas foram obrigadas a se jogar no rio próximo à comunidade Nossa Senhora de Fátima, Tarumã, Zona Rural de Manaus, durante ação de assaltantes à embarcação em que estavam viajando. Uma pessoa conseguiu sobreviver e alertou a comunidade para iniciar as buscas pelos demais desaparecidos. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local desde às 8h deste sábado realizando as buscas pelas pessoas identificadas como Jardel, Cristiano e Márcio.

Leia também: Jovem forja o próprio sequestro para extorquir família em Itacoatiara

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas quatro pessoas estavam à bordo, mas apenas uma teria conseguido se salvar nadando até margem.

Outros casos



Durante a semana, outros casos em meio líquido foram registrados pela polícia. O corpo de uma mulher foi encontrado na quarta-feira (14) boiando no igarapé que corta o Parque dos Bilhares , na Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. A guarda municipal foi acionada por populares que viram o cadáver no local.



Policiais militares da 22ª Cicom , o Instituto Médico Legal (IML) e equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram acionados para realizar a remoção do corpo.

Na quinta-feira (14), o corpo de uma mulher, identificada apenas como Camila Bruna, com idade em torno de 24 anos, foi encontrado seminu dentro de um igarapé, localizado em uma área de mata, nas dependências de uma universidade particular, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Outro caso foi de um morador de rua conhecido como "Macaquinho", morto com três facadas na tarde desta terça-feira (13), o corpo foi encontrado por crianças, boiando no igarapé do Franco, entre os bairros Presidente Vargas e São Jorge.

De acordo com um homem que preferiu não se identificar, crianças estavam passando pela ponte que tem no local quando viram o corpo boiando. Eles pediram ajuda de moradores que puxaram o corpo com uma rabeta.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:



Você tem estrias? Conheça as causas e formas de prevenção

Inpa abre vagas para doutorado em Biologia de Água Doce em Manaus

Vídeo: homem é preso com mala cheia de drogas em ônibus em Manacapuru