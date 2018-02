Foragido do Compaj toca o terror em Tefé e é preso pela PM

Tefé - Foragido da polícia deste do dia 1º de janeiro de 2017, Cristian Douglas de Vasconcelos foi preso juntamente com o comparsa Huigson de Souza Romaina, nesta sexta-feira (16), no município de Tefé (a 523 Km de Manaus). A dupla, segundo a polícia, praticou vários assaltos na cidade.

Cristian, de acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar de Tefé Cledemir Araújo, fugiu do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), durante a rebelião do dia 1º de janeiro de 2017, onde mais de 200 presos fugiram e outros 56 foram mortos.

Leia também: Menor de 14 anos confessa ter assassinado caseiro a golpes de terçado



Conforme a polícia, desde quando chegou em Tefé, Cristian estava cometendo vários assaltos. Ele teve o mandado de prisão decretado e após uma denúncia anônima a polícia conseguiu prendê-lo em um sítio na comunidade São João do Cantua, zona rural do município, juntamente com o seu comparsa.

Com a dupla foi encontrada uma espingarda calibre 16 com cinco munições. Cristian confessou à polícia que agia sempre na companhia de Huigson.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Motorista do Uber agredido

O motorista da Uber Cláudio Roberto, de 37 anos, foi agredido na noite desta sexta-feira (16) por taxistas da Associação Cidade Nova Rádio Táxi. A ação ocorreu em frente ao Shopping Sumaúma, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas pelo colega que também é motorista da Uber, Antônio Nogueira, Cláudio estaria panfletando em frente ao shopping quando motoristas de táxi que ficam próximo ao local se incomodaram e partiram para agressão.

"O Cláudio estava distribuindo panfletos sobre um novo aplicativo de transporte que vai ser lançado em março. Os taxistas da Associação Cidade Nova Rádio Táxi ficaram 'enciumados' e começaram a confusão. O meu amigo em nenhum momento fez algo de errado", disse o colega.

Cláudio foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, onde passa por atendimento de primeiros socorros. Policiais da 6ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom) estiveram no local para averiguar o caso, que deve ser investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais:

Vídeo: homem é preso com mala cheia de drogas em ônibus em Manacapuru

Homens encapuzados arrombam casa e matam homem a tiros

Jovem forja o próprio sequestro para extorquir família em Itacoatiara