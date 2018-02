Corpo Bombeiros encontra um dos corpos desaparecido no Tarumã

Manaus - A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou na tarde deste sábado (17) um dos corpos que estava desaparecido desde a noite de ontem, quando quatro jovens foram obrigados a se jogar no rio ao serem surpreendidos por "piratas" na região da comunidade Nossa Senhora de Fátima, Tarumã, Zona Rural de Manaus.

O corpo foi encontrado por mergulhadores da equipe do Corpo de Bombeiros, ainda não foi identificado e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Apesar do mal tempo, o coronel geral da polícia militar, David Brandão informou que as buscas pelas outras duas vítimas seguem até às 17:30h de hoje.

Entenda o Caso

Na noite desta sexta-feira (16), quatro pessoas estavam em uma embarcação na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Tarumã, Zona Rural de Manaus, quando dois homens, popularmente chamados de "piratas" invadiram o barco.

Os suspeitos, de acordo com informações repassadas pelo coronel Davi Brandão, portavam uma espingarda e uma pistola. Eles agrediram as vítimas que, inclusive, foram obrigadas a se jogar no rio.

Uma das vítimas, Alexandre Eduardo de Salles, de 33 anos, conseguiu nada até a margem do rio e pedir ajuda, porém os outros três amigos identificados como Márcio, Cristiano e Jardel, despereceram logo após o ocorrido.

Os jovens estariam naquela área fazendo um trabalho missionário e no momento da abordagem dos "piratas", já estavam voltando para Manaus.

"Além do corpo de bombeiros, temos uma equipe de patrulhamento fluvial, um helicóptero, policiais militares e o comando de policiamento ambiental realizando as buscas. Continuaremos a busca até quando houver necessidade", finalizou.

Os suspeitos de roubarem a embarcação ainda não foram identificados.

