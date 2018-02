Polícia prende assassino de merendeira em Iranduba

Manaus - Domingos do Carmo Oliveira, de 33 anos, foi preso na manhã deste domingo (18), no bairro Alto de Nazaré, no município de Iranduba (a 27 Km de Manaus). Ele é suspeito de matar a merendeira Lázara da Trindade Costa, de 67 anos, no dia 10 de outubro de 2017.

A merendeira foi morta quando saia da Escola Municipal Procópio Maranhão e se dirigia a um ponto de ônibus localizado, no quilometro 2, da rodovia estadual Manoel Urbano (AM-070).

“Foi nesse trajeto que o Domingos abordou a merendeira, com a intenção de violentá-la, porém, a vítima reagiu e os fatos acabaram nesse evento trágico”, explicou o delegado Fábio Aly, titular da 31°Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Iranduba.

Ainda de acordo com o delegado, após assassinar a vítima, o suspeito ficou com o aparelho celular dela e chegou a utilizar a linha telefônica por alguns dias. “Durante o cumprimento do mandado de prisão, nós encontramos na carteira de Domingo, o chip que era utilizado pela dona Lázara, e ainda material pornográfico em DVD”, contou o delegado.

Lázara da Trindade foi morta no dia 10 de outubro de 2017 | Foto: Divulgação

Em depoimento, Domingos, não confessou a autoria do crime, mas afirmou que no dia do fato havia consumido uma grande quantidade de bebida alcoólica e que encontrou a merendeira no caminho de sua casa. No outro dia, segundo ele, percebeu que estava com o celular da vítima.

“Nós constatamos que podem haver outras possíveis vítimas do Domingos, que tenham sofrido ataques sexuais, portanto, pedimos que essas pessoas que infelizmente tenham passado por essa situação, compareçam ao DIP de Iranduba para a realização dos procedimentos cabíveis”, destacou a autoridade policial.

Outras prisões

Além do cumprimento de mandado, policiais da DIP de Iranduba prenderam outros dois infratores no Distrito do Cacau Pirêra. Valdecy da Silva e Silva, 33, vulgo “Macaco”, e Janerson Agostinho de Moraes, 24, o “Pesadelo”, foram pegos em uma embarcação de pequeno porte, por volta das 7h30, a caminho de Iranduba.

Segundo a autoridade policial, “Macaco” havia furtado um aparelho celular, por volta das 22h deste sábado (17/2) naquela localidade. Já “Pesadelo” responde a processo por homicídio e é foragido do regime semi-aberto.

