Ex-presidiário esfaqueado em Urucará morre no hospital de Itacoatiara

Parintins – Ex-presidiário do regime semiaberto de Parintins Misael Rodrigues e Rodrigues, de 33 anos, conhecido como "Macheta", morreu na manhã desta segunda-feira (19) , após ter sido esfaqueado por dois homens, socorrido no hospital de Itacoatiara (a 161 km de Manaus), mas não resistiu aos ferimentos.

Misael foi esfaqueado no município de Urucará (a 261 km de Manaus) durante uma briga com Gênesis da Silva Correia, idade ainda não revelada pela polícia, e pelo filho do acusado, um menor.

Macheta era considerado pela polícia como pessoa de alta periculosidade e agia com violência contra as vítimas durante os assaltos que realizou no município de Parintins. Ele cumpria pena por homicídio, assalto e tráfico de drogas.

Outros casos em Parintins

Na terça-feira (13) um grupo de crianças e jovens que jogava bola num campo de futebol do loteamento Teixeirão, Zona Sul de Parintins (a 369 km de Manaus) ao perceber o forte odor que exalava de uma sacola, resolveram averiguar e encontraram a cabeça do ex-presidiário Gilson Lopes dos Santos, de 39 anos.

O ex-presidiário, também conhecido como “Nexita”, foi encontrado morto e esquartejado dentro de uma sacola de fibra no domingo (11), pela Polícia Civil de Parintins. Ele foi encontrado, no Campo do Gordo, sem cabeça e com as duas pernas e os dois braços cortados.

Em outro caso, um homem identificado como Narciso Souza e Souza, de 23 anos, confessou que matou a própria mãe, a cabeleireira Maria Júlia de Souza e Souza com três facadas na última quarta-feira (7), na Zona Rural de Parintins (a 369 km de Manaus).

O fato ocorreu na comunidade rural de Vila Amazônia, a cerca de 30 minutos de barco da sede do município. Depois de, supostamente, matar a mãe, Narciso fugiu para uma área de floresta, mas foi perseguido e preso por policiais da guarnição da Polícia Militar (PM) que atua na comunidade.

Edição: Lívia Nadjanara

