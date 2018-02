Fugitivo de Manacapuru é recapturado na orla de Beruri

Amarildo foi recapturado pela equipe da Delegacia Interativa de Polícia de Beruri, distante de Manaus 173 quilômetros | Foto: Divulgação - Polícia Civil

Manacapuru - A Polícia Civil do Amazonas recapturou na manhã de domingo (18) Amarildo Macedo Ribeiro, de 22 anos. O jovem era fugitivo da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus, e foi recapturado na orla do município de Beruri, distante da capital 173 quilômetros, em linha reta.



De acordo com a assessoria, Amarildo foi recapturado pela equipe da 80ª DIP, em Beruri, após contato feito ao disque-denúncia da delegacia de Manacapuru, distante de Manaus 68 quilômetros em linha reta.

O delegado Rodrigo Torres, do DIP de Manacapuru informou que o detento fugiu da delegacia, que serve como unidade prisional, por volta das 4h da manhã do dia 10 de fevereiro, usando uma corda feita de tecidos popularmente conhecida como “Tereza”.

“Os detentos que estão custodiados na DIP de Manacapuru são presos de Justiça que estão sendo monitorados por guardas carcerários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Amarildo cumpre pena por porte de arma de uso restrito”, explicou o delegado.

Leia mais: Polícia prende assassino de merendeira em Iranduba



Ao término dos procedimentos cabíveis na DIP, Amarildo será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.



Diligências

Torres destacou que Railson de Souza Condera, 21, um dos fugitivos da carceragem de Manacapuru, foi recapturado pela equipe da Polícia Civil de Manacapuru, na manhã da última sexta-feira (16/2), por volta das 6h, no Beco do Senac, bairro Aparecida, naquele município. O infrator cumpre pena por roubo.

A autoridade policial enfatizou que Geibson Marinho Branco, 30; Henrique Nunes Gadelha, 25; e Márcio Leno dos Santos Tenório, 21, continuam sendo procurados pela polícia e que as diligências em torno do caso irão continuar, até que os três detentos sejam encontrados e reconduzidos a uma unidade prisional.

Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe de investigação da DIP de Manacapuru a localizar e recapturar os fugitivos da unidade prisional, entrar em contato pelo número de telefone da unidade policial: (92) 9 8408-1192.

O delegado lembra que delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.

Leia também:

Corpo Bombeiros encontra um dos corpos desaparecido no Tarumã

Foragido do Compaj toca o terror em Tefé e é preso pela PM

'Piratas' atacam embarcação no Tarumã; vítimas estão desaparecidas