Corpo decapitado é encontrado no Ramal Terra Prometida, em Novo Airão

Manaus - Um corpo decapitado foi encontrado na tarde desta segunda-feira (19) no Ramal Terra Prometida, estrada de Novo Airão, km 09. A vítima foi identificada como Marcelo de Souza Araújo. Segundo as primeiras informações repassadas pelo delegado titular da 1ª Delegacia Interativa de Manacapuru, Rodrigo Torres, a vítima foi encontrada por moradores que passavam próximo ao local e acionaram a polícia.

De acordo com o delegado, por volta das 21h30 de domingo (18) Marcelo teria sido retirado de dentro da sua residência por homens não identificados. Ele foi colocado dentro de uma carro que saiu em disparada. O carro, inclusive, foi abandonado no local onde o corpo foi deixado.

O carro foi abandonado pelos suspeitos. | Foto: Divulgação

Ainda não se sabe o que realmente motivou o crime, porém, segundo o delegado, Marcelo teria envolvimento com o tráfico. O corpo foi reconhecido por familiares e levado para o Hospital de Manacapuru, Lázaro Reis. O Instituto Médico Legal foi acionado para para fazer a perícia e remoção.

No último dia 14 de fevereiro, um homem com identidade não identificada foi encontrado decapitado em um saco de lixo no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

O homem também foi encontrado por moradores próximo ao local.O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DHES).

