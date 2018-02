Jovem executada com 16 tiros em Manaus será sepultada em Parintins

Parintins - O corpo da jovem Rosiane Mendonça Souza, de 21 anos, está sendo aguardado nesta segunda-feira (19) em Parintins, onde será sepultado. A informação foi dada pela mãe de Rosiane, Rosa Ferreira Mendonça, que está inconsolável com a morte da filha. Rosiane foi executada em Manaus no último fim de semana com 16 tiros, um deles na nuca.

O corpo de Rosiane foi encontrado numa área de mata no bairro Japiim, zona Sul da capital, pelo funcionário de uma drogaria. De acordo com a mãe, a jovem se mudou para Manaus em busca de uma oportunidade de trabalho e, na capital, dividia uma quitinete onde morava com uma amiga. Essa pessoa, segundo Rosa, teria se envolvido com o roubo de um carro e foi presa na última sexta-feira (16).

“A Rosiane estava no culto quando recebeu um telefonema de uma mulher e saiu da igreja sem que ninguém percebesse. Somente na madrugada de ontem, domingo, é que a polícia localizou a casa dessa nossa irmã da igreja e relatou o que tinha ocorrido”, afirmou a dona de casa.

Amigos da família, no entanto, revelaram à reportagem que Rosiane Mendonça teria sido mulher de um dos chefes do tráfico na Zona Oeste de Parintins, conhecido como "Careca". Ele teria sido morto em 2014 por outro traficante, em razão de uma disputa por pontos de venda de droga na ilha.

A jovem era filha do carroceiro Admil de Souza Silva, de 42 anos, que foi decapitado durante a rebelião de presos da Unidade Prisional de Parintins, também em 2014. Admil, que estava preso por violência doméstica, foi confundido com um dos estupradores que cumprem pena na Unidade.

