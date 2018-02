Homem condenado por latrocínio é preso novamente em Iranduba

Iranduba (AM) - Arlindo Rabelo de Sena, de 48 anos, foi preso por descumprir medida cautelar em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). A prisão aconteceu por volta das 20h deste domingo (18). O homem foi condenado por um latrocínio cometido em 2013, no município. Ele estava cumprindo prisão domiciliar e era monitorado por tornozeleira eletrônica .

De acordo com o titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, Fábio Aly, o homem condenado a 21 anos de reclusão, cumpria pena em regime fechado, mas teve autorização da Justiça para cumprir pena em regime domiciliar depois de alegar complicações médicas. Ele foi liberado no dia 18 de abril do ano passado, por decisão do juiz Luiz Carlos Honório de Valois Coelho, da Vara de Execuções Penais (VEP).

“Ele foi denunciado ao número da DIP (92) 98818-4120, por descumprir medidas cautelares. Ele não poderia sair de casa, mas estava passeando e andando livremente na cidade. Uma equipe saiu em diligência e conseguiu prendê-lo na avenida Amazonas, em Iranduba”, explicou o delegado.

Arlindo foi conduzido à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. De acordo com a polícia, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174.

Edição: Bruna Souza

