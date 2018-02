Trio tenta roubar carro de PM e troca tiros na Praça 14

Manaus - Homens armados tentaram roubar um carro na rua Barcelos, na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, e acabam trocando tiro com a polícia. O caso aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (19). Houve pânico e corre-corre na via pública. Casas foram atingidas pelas balas perdidas.

De acordo com moradores, cerca de três homens chegaram em um carro e tentaram abordar o motorista de outro veículo, que estava estacionando na via. A vítima, que é um oficial da Polícia Militar do Amazonas, tentou inibir a ação dos criminosos e reagiu ao assalto, atirando contra eles. Os atiradores também revidaram e tentaram acertá-lo.

Ainda segundo testemunhas, os homens fugiram depois da troca de tiros com o policial. Algumas residências foram atingidas na troca de tiros e os moradores relataram que ficaram com medo de serem vítimas de balas perdidas.

" "Acertaram a minha casa e todo mundo deitou no chão. Foi horrível, parecia que iriam invadir a minha casa", disse o dono de uma casa que não quis se identificar. Apesar do susto, nenhum morador ficou ferido. " Morador, e testemunha





Algumas residências foram atingidas na troca de tiros e os moradores relataram que ficaram com medo de serem vítimas de balas perdidas | Foto: Marcio Melo





Execução?

No local, testemunhas cogitaram que a ação pode ter sido uma tentativa de execução contra o policial. Pessoas que passavam na rua no momento da abordagem, viram que o bando já estava seguindo o carro do sargento, antes dele parar na rua. Ao ser questionada sobre a versão, a polícia disse que todas as informações sobre o caso vão ser investigadas. Porém, a princípio, o caso está sendo tratado como tentativa de roubo.

Prisões

Após a troca de tiros, um carro, modelo Celta, foi abordado por policiais militares que foram acionados pelo sargento da PM envolvido na troca de tiros. Três homens que estavam no veículo foram levados à delegacia, mas ainda não é possível dizer se eles são os responsáveis pela ocorrência na rua Barcelos.

Um homem deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, com um tiro no abdômen e a polícia tenta confirmar se ele participou do crime. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

