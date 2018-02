42 kg de drogas avaliados em R$ 190 mil são apreendidos no AM

Manaus - Cerca de 42 quilos de drogas foram apreendidos nesta terça-feira (20), durante operação conjunta entre o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Delegacia Fluvial (Deflu) e a Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai). Durante a apreensão, ainda foram presos em flagrante Adriano Pedro Moreira, de 33 anos, e Wanderley Alves Paulino, de 42 anos, por tráfico de drogas.

Leia mais: Mauazinho recebe operação 'Barão de Mauá'

Na base do Denarc, Adriano e Wanderley ainda foram autuados pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Durante investigações do órgão, os agentes receberam informações de que dois homens com as características de Adriano e Wanderley viriam de Tefé, distante de Manaus 523 quilômetros, com uma quantidade significativa de drogas numa embarcação de recreio. A dupla foi presa no Porto da Manaus Moderna, no Centro, zona Sul de Manaus.

Fuga frustrada

Adriano e Wanderley ainda tentou fugir numa lancha encostada na embarcação, abandonando duas malas dentro da embarcação. Os agentes conseguiram interceptar a dupla, e dentro das malas foram encontrados 40 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 160 mil reais.

42 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Civil em conjunto com a Seai nesta terça-feira, em embarcações vindas do interior. | Foto: Erlon Rodrigues - PC/AM





“Foi uma investigação visando coibir o tráfico de drogas na região do Japurá. Fizemos o acompanhamento dessa embarcação desde o município de Tefé e, no momento em que adentramos no barco, identificamos que os dois indivíduos, que já estavam sendo monitorados pelas nossas equipes, tentaram empreender fuga em uma lancha voadeira, que encostou ao lado do barco, mas conseguimos realizar as prisões deles. Eles negaram que estariam transportando os entorpecentes, argumentando, em depoimento, que estavam no barco para roubar as drogas dos traficantes”, disse Mavignier.

Mais drogas apreendidas

Também nesta tarde, as equipes abordaram um barco vindo de Tabatinga, distante 1.108 quilômetros da capital. Durante as buscas, os agentes encontraram dois quilos de cocaína, avaliados em cerca de R$ 30 mil, na despensa do barco. De acordo com o diretor do Denarc, o material foi abandonado no barco, e ninguém foi preso durante a abordagem. As imagens das câmeras de segurança da embarcação foram solicitadas, com o intuito de identificar quem estava transportando as substâncias.

“Essa droga também vinha em uma embarcação de recreio, vinda de Tabatinga. Estava acondicionada no deposito da embarcação, onde eram armazenados produtos alimentícios. Contamos com o apoio do cão farejador Zeus, da Seai, que conseguiu identificar o entorpecente. Ninguém foi preso nessa abordagem, porém o barco possui câmeras de segurança. As imagens já foram solicitadas e logo iremos identificar o proprietário da substância ilícita”, declarou o diretor do Denarc.

Leia também



Crianças brincam com fogo e casa fica destruída em incêndio

Em novo tiroteio na Praça 14, homem é executado com 8 tiros

Após 'bebedeira', homem é preso ao esfaquear amigo no Parque Dez