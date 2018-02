Polícia recupera carro roubado em sítio na BR 174

Os assaltantes invadiram o sítio do proprietário e roubaram a picape modelo triton L-200 | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento de Choque (BP-Choque), recuperou, na tarde de segunda-feira (19/02), um veículo roubado de um sítio localizado em um ramal do Km 8, da BR-174 (Manaus-Boa Vista).



De acordo a Polícia, a a equipe foi acionada pelo proprietário do carro, que não quis ser identificado. Ele informou aos policiais que teve o sítio invadido por homens armados e que levaram sua picape modelo Triton L200, cor prata e placas OAJ 6080.



A vítima relatou aos policiais que o veículo foi visto trafegando no ramal dos Bandeirantes, situado no Km 22 km da mesma rodovia.



Imediatamente, a equipe se deslocou ao local, onde localizou o veículo abandonado. A picape foi conduzida à Delegacia de Furtos de Veículos (DRFV), onde foram realizados os procedimentos legais e devolução ao seu proprietário.





