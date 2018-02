Bandidos colidem com viatura e deixam policiais feridos em Manaus

Manaus- Após uma perseguição policial, bandidos colidiram um carro roubado em uma viatura da Polícia Civil. Na ocasião, dois investigadores ficaram feridos e os suspeitos conseguiram fugir. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (22), no conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), dois criminosos armados, com uma arma de fogo, roubaram um carro modelo Suzuki Jimny, na rua Hokkado, bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul da capital. O proprietário do veículo acionou uma viatura da 12ª Cicom, que fazia patrulhamento na área.

A equipe policial iniciou uma busca pela região e conseguiu localizar o carro roubado no conjunto Manoa. Os suspeitos não obedeceram a ordem de parar e foram perseguidos pelos policiais militares. Durante a fuga, os assaltantes colidiram em uma viatura do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na rua São Luiz. Dois investigadores que conduziam um preso para realizar o exame de corpo de delito no IML, ficaram feridos.

Segundo a delegada Patrícia Leão, plantonista do 18º DIP, os bandidos chegaram a atirar contra o carro da polícia, mas nenhum investigador foi baleado. Eles tiveram apenas escoriações pelo corpo devido ao acidente.

O carro foi roubado no bairro Parque 10 de novembro,a Zona Centro-Sul e encontrado no conjunto Manoa, Zona Norte | Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Ainda segundo a delegada, os investigadores foram socorridos pelo Samu e levados ao Hospital Platão Araújo, na zona Leste. Eles receberam alta ainda na noite de ontem.

“Um chegou a desmaiar após o impacto da colisão. O outro apresentou pequenos cortes na cabeça e teve um dos braços imobilizado devido aos inchaços. Após alta médica, eles retornaram ao prédio da delegacia e foram para a casa com a ajuda de alguns familiares. O preso, que era levado ao IML, não ficou ferido”, explicou a delegada.

Após o acidente, os assaltantes, ainda, trocaram tiros com os policiais militares e conseguiram fugir, sem ser identificados.

Dentro do carro roubado foi encontrado uma pistola 380, com nove munições intactas. O veículo foi recuperado e entregue ao proprietário. A viatura foi periciada e guinchada até o pátio da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro. O caso foi registrado no 15º DIP.

