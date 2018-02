Três traficantes são presos após tentar fugir da PM na zona Norte

Manaus- Durante patrulhamento pela rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, policiais prenderam três homens por tráfico de drogas e um deles era foragido do sistema prisional. A prisão foi realizada por volta das 2h desta sexta-feira (23). Os bandidos tentaram fugir, mas foram capturados.

Luan Felipe Silva de Araújo, 23 anos, Luan David Vital Barreto, 22 anos, e Edilson Silva Fernandes, 24 anos, foram presos por tráfico de entorpecentes. De acordo com informações, a viatura avistou três suspeitos que, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fugir. Os PMs conseguiram capturar os três homens.

Na revista foram encontradas 44 porções de substância possivelmente pasta base de cocaína, 26 porções de um produto em pó, supostamente cocaína, e 1 balança de precisão.

Os acusados foram conduzidos e apresentados no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que Luan Felipe era foragido do sistema prisional.

Rua dos crimes

Um homem identificado como Ivo Mota da Silva ficou ferido após reagir a uma tentativa de assalto e matar o suspeito, identificado como Luan Pereira Bastos, de 23 anos. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), na rua Louro Chumbo, mesmo bairro.

De acordo com testemunhas, por volta das 6h30 da manhã, Luan e um comparsa, que não foi identificado, foram até a casa de Ivo e pediram água. Quando a vítima abriu a porta para servir os suspeitos, foi atacada com uma facada nas costas. Mesmo ferido, Ivo conseguiu lutar com a dupla e contou com a ajuda do filho, que estava dentro de casa.

