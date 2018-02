Jovem é esquartejado e corpo abandonado em rua de Autazes

Autazes – O corpo de um jovem, identificado como Victor da Silva Barbosa, de 21 anos, foi encontrado esquartejado na madrugada desta sexta-feira (23), no bairro Cidade Nova 2, município de Autazes (distante 113 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI) da Polícia Militar, o corpo foi encontrado por volta das 4h30 por moradores do bairro. A vítima estava nua, com a cabeça sobre o abdômen, braço e antebraços amontoados ao lado corpo e pernas cortadas. A suspeita da equipe policial é que o jovem foi morto em outro local e o corpo abandonado no bairro onde a vítima morava.

Ainda conforme a Polícia Militar do município, o jovem era usuário de drogas e suspeito de cometer vários roubos na cidade e o assassinato pode ter sido motivado por "acerto de contas".

O corpo foi removido para o hospital do município, onde aguarda liberação da família. Não há informações sobre a autoria do crime. O caso será investigado pela 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Autazes.

O jovem era usuário de drogas e suspeito de cometer vários roubos em Autazes | Foto: Divulgação

Outro caso

O ex-presidiário Gilson dos Santos, vulgo “Nexita”, foi encontrado morto e esquartejado

dentro de uma sacola de fibra, por volta das 15h, do dia 11 de fevereiro, pela Polícia Civil de Parintins. Ele foi encontrado, no Campo do Gordo, sem cabeça e com as duas pernas e os dois braços cortados.

De acordo com o cabo V. Oliveira, da Polícia Militar de Parintins, a vítima foi um dos participantes ativos da última rebelião no presídio do município, que ocorreu em setembro de 2014. Por conta disso, a suspeita é que a motivação do crime tenha sido um possível acerto de contas.

