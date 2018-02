Presa mulher que deu quatro facadas em idoso por causa de dívida

Manacapuru- Na noite desta quinta-feira (22), por volta das 21h, foi presa em flagrante a mulher acusada de desferir quatro golpes de faca em um idoso de 73 anos. A suspeita foi presa horas depois da tentativa de homicídio.

Valéria Moura Maia, 25 anos, foi presa pela autoria de tentativa de homicídio que teve como vítima um idoso de 73 anos, que ocorreu na residência da vítima, na rua Daniel Simões, bairro Liberdade, em Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital). O crime aconteceu meia hora antes da prisão dela.

Conforme o delegado da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, Rodrigo Torres, a prisão de Valéria foi efetuada minutos depois do crime, em uma casa localizada na rua 16 de Julho, bairro Centro, daquele município. Conduzida à delegacia, ela confessou durante depoimento a autoria do crime. Ela argumentou que desferiu quatro golpes de faca no idoso em razão de uma dívida que ele tinha com ela.



Valéria foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Ao término dos procedimentos na unidade policial, ela irá permanecer em custódia na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional em Manacapuru.

