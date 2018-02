Governo anuncia promoções da Polícia Militar do Amazonas

As promoções abrangem todas as patentes e serão pagas já na folha do mês de março | Foto: AGUILAR ABECASSIS/SECOM

Manaus - O Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva, anunciou na tarde desta sexta-feira (23) a promoção de 1.180 policiais militares no Estado. O impacto na folha de pagamento será de R$ 1,7 milhão ao mês. As promoções começam a ser pagas em Março.

De acordo com o Secretário, estão sendo promovidos policiais de todas as patentes. "Este ano, o governo já fez o reajuste do auxilio alimentação de 100% para policiais militares e bombeiros. Era R$ 300, passou para R$ 600 ". disse.

Data Base e Adicional por Tempo de Serviço

O comandante-geral da PMAM, coronel David Brandão declarou que havia promoções atrasadas desde 2014. decisão do governador Amazonino é um sinal do compromisso com a segurança pública.“Já estávamos com promoções atrasadas desde 2014. O governador Amazonino Mendes, de uma forma célere, decidiu”, destacou.

Questionado sobre o pagamento da data base que encontra-se atrasada há quase quatro anos, o Brandão informou que o assunto " já foi prometido pelo governador, e que um cronograma deve sair no próximos dias, inclusive para o sistema de segurança".

Em relação ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço atrasado deste de agosto de 2015, o Comandante-Geral informou que existe um parecer elaborado no final de 2017, e que a Sefaz e a Secretaria de Administração estão realizando um estudo para viabilizar esses pagamentos.

Neste sábado (24) uma Assembleia geral foi convocada pela Associação de Cabos e Soldados da Policia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A intenção é mobilizar os policiais contra as propostas apresentadas pelo governo que tem como alvo acabar com o Quadro Especial da Policia Militar e extinguir a promoção por tempo de serviço, prevista em lei.

