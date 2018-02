Traficante abandona 1,5 kg de droga em sacas de carvão, em Itacoatiara

A apreensão ocorreu no beco da Borba, bairro Santo Antônio | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Itacoatiara (município distante 175 km de Manaus) apreenderam, na tarde deste sábado (24), 1,5 kg de maconha dentro de duas sacas de carvão. A apreensão ocorreu no beco da Borba, bairro Santo Antônio, e o transportador da carga, um suposto traficante, fugiu ao perceber a aproximação de PMs.

De acordo com a polícia, durante a fuga o homem abandou as sacas de carvão e uma motocicleta, que era utilizada no transporte da droga, e correu em direção a outros becos existentes na região. Além disso, a polícia ainda conseguiu apreender o celular utilizado pelo suspeito, que pode auxiliar na identificação dele.

O entorpecente, a moto e o celular foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Itacoatiara, onde o caso foi registrado. Policiais do 2º BPM destacam que nos últimos dias a corporação tem intensificado ações de segurança com o intuito de desarticular “bocas de fumo” no município.

Polícia estoura boca de fumo

Cinco pessoas foram presas, na tarde deste sábado (24), por envolvimento com o tráfico de drogas. Eles foram localizados por servidores da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), após denúncia anônima ao número 181 informando que na rua Itaipu (antiga rua Nova), no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, um salão era utilizado como “Boca de Fumo”.

Segundo a polícia, o conteúdo da denúncia informava, ainda, que no local havia um traficante, conhecido como “Maick”, e soldados do tráfico. Ao chegar no estabelecimento, os policiais prenderam em flagrante o suposto traficante Williams Roger da Rocha Veiga, de 36 anos, o “Maick”, Ranscida Costa Furtuoso, de 28 anos, Marlison Adriano Pinheiro de Almeida, de 28 anos, Marc Thiago da Silva e Silva, de 22 anos, e Alessandra de Oliveira Vieira, de 19 anos.

