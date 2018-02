Ação reforça policiamento nas zonas Norte e Leste de Manaus

Manaus - Bairros das zonas norte e leste de Manaus passaram por uma grande operação das forças de segurança na noite deste sábado (24) e madrugada de domingo (25). A operação “Jejuardes’”, que é um reforço no policiamento já existente na cidade, contou com servidores da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

O vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva, participou da ação, que é uma rotina desde outubro com o início do governo Amazonino Mendes.

“A gente segue uma programação de inspeção e revistas na cidade inteira para manter a ordem na noite manauara. É uma operação de rotina. É sempre uma ação integrada de todas as forças do sistema policial e de segurança do nosso Estado”, disse o vice-governador.

A concentração do efetivo foi realizada no Comando de Policiamento Especial (CPE), localizado na rua Tiradentes, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Por volta das 21h30, os policiais iniciaram a fiscalização pela avenida Itaíba, na zona leste, seguindo pela Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Novo Aleixo, e pelos bairros Monte das Oliveiras e Cidade Nova, na zona norte, entre outros.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel David Brandão, a ação tem contribuído para a diminuição dos índices de criminalidade na cidade.

“Dando continuidade ao serviço integrado de segurança pública do nosso Estado, estamos hoje acompanhando, fiscalizando os locais de policiamento da nossa cidade, em ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil, o nosso Corpo de Bombeiros Militar para dar segurança sempre a nossa população”, acrescentou Brandão.

Integraram a operação 50 policiais civis lotados nos gabinetes do delegado-geral, Mariolino Brito, e do delegado-geral Adjunto da Polícia Civil, Antonio Chicre Neto, que também participaram da ação policial. A operação reuniu, ainda, servidores do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Delegacia Especializada em Crimes contra a Idoso (DECCI), Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), 1°, 16° e 26° Distritos Integrados de Polícia (DIPs), além de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar o Amazonas, coronel Mauro Freire, reforçou que os donos de bares e casas noturnas devem ficar atentos aos itens obrigatórios para o funcionamento dos locais. “O principal mesmo é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), onde nele estão descriminados os itens exigentes como saúdas de emergência”, reforçou Freire.

