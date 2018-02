Homem desaparecido em área rural do Rio Preto da Eva é encontrado

Rio Preto da Eva (AM) - Um homem que desapareceu na última quinta-feira (22) foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (26), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Messias Martins Rodrigues, de 35 anos, saiu para caçar na última quinta-feira e não havia voltado desde então. Ele foi encontrado bastante debilitado.

Leia mais: Traficante abandona 1,5 kg de droga em sacas de carvão, em Itacoatiara

Messias se perdeu no ramal Manópolis, localizado no quilômetro 129 da rodovia AM-010. As equipes do Corpo de Bombeiros contaram com o apoio do cão de busca Beni, percorrendo cerca de oito quilômetros em área de selva.

Nas buscas, a equipe do Corpo de Bombeiros contou com o apoio do cão de busca Beni. | Foto: Divulgação - Corpo de Bombeiros





De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro bombeiros foram acionados para o resgate de Messias. As buscas iniciaram no domingo (25), e se estenderam durante todo o dia, sem resultados, sendo retomadas na manhã de hoje.

O homem foi encontrado com escoriações pelo corpo e bastante debilitado. Ele foi encaminhado ao Hospital Thomé de Medeiros Raposo, em Rio Preto da Eva, para os devidos atendimentos.

Leia também

Grávida de 6 meses é degolada e jogada em barranco em Tefé

Ação reforça policiamento nas zonas Norte e Leste de Manaus

Governo anuncia promoções da Polícia Militar do Amazonas