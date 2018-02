Jovem de 13 anos denuncia vereador por suposto estupro em Nhamundá

Nhamundá (AM) - Uma adolescente de 13 anos denunciou no último fim de semana, ao Conselho Tutelar de Nhamundá (a 383 km de Manaus), que foi supostamente estuprada por um vereador da cidade, que ainda está no exercício do mandato. A vítima, que morava com o acusado, informou que o estupro teria acontecido em novembro passado.

No último fim de semana, a vítima criou coragem e resolveu registrar a denúncia contra o vereador no Conselho Tutelar da cidade. Ela teria saído da zona rural e foi para Nhamundá com a promessa de que iria estudar. No município ninguém fala sobre o suposto crime com medo de represálias.

O Em Tempo manteve contato com uma fonte ligada ao 11º Batalhão da Polícia Militar de Nhamundá, que mantém um grupamento de militares na cidade. A fonte confirmou a denúncia e o procedimento que está sendo adotado pelo Conselho Tutelar e autoridades.

A vítima já teria se submetido a exame de corpo de delito e estaria sendo acompanhada por psicólogos que atuam no Conselho. A família relatou à reportagem que está recebendo ameaças, supostamente por parte do vereador acusado. No entanto, a equipe não conseguiu contato com o suspeito.





