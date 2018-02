PF desarticula grupo especializado em comércio ilegal de ouro no AM

Manaus - A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), a Operação "Elemento 79". O objetivo das ações é desarticular uma organização criminosa que atua na comercialização ilegal de ouro no Amazonas.

São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em empresas das Zona Centro-Sul e em residências da Zona Centro-Oeste de Manaus.

A operação é realizada simultaneamente nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e no Distrito Federal.

Detalhes sobre os trabalhos da PF devem ser divulgados ao longo desta terça.



'Operação Eldorado'

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) deflagrou, também na manhã desta terça, a "Operação Eldorado", com objetivo de cumprir oito mandados de busca e apreensão por corrupção ativa e passiva, fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os crimes teriam ocorrido no município de Nova Olinda do Norte (a 135 km de Manaus).

A finalidade da operação é coletar provas e documentos que ajudarão no esclarecimento das investigações que apuram os crimes. Servidores públicos e donos de empresas de fachada que atuaram em Nova Olinda entre os anos de 2013 e 2016 são examinados pela PF.

Leia mais

Ex-governador da Bahia é alvo da Operação Cartão Vermelho

Nova fase da Lava Jato cumpre mandados judiciais em quatro estados

Casal do AM é preso por enviar ao exterior R$1,7 milhão não declarado