Comércio ilegal de ouro deixou rombo de R$ 30 milhões no Amazonas

O grupo atuava na Zona Franca de Manaus (ZFM) | Foto: Marcely Gomes

Manaus - A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, apresentou, na manhã desta terça (27), os primeiros resultados da operação "Elemento 79", que investiga um esquema ilegal de comércio de ouro para quatro estados brasileiros. O grupo atuava na Zona Franca de Manaus (ZFM). Cálculos preliminares indicam aproximadamente o rombo de R$30 milhões para o comércio regional.

Ao total, 48 mandados de busca e apreensões estão sendo realizados no Amazonas, Roraima, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo. O contador da Ciala da Amazônia, Eduardo da Cruz, foi preso na manhã de hoje em sua residência, no conjunto Santos Dumont, Zona Centro-Oeste.

Segundo a presidente do Ministério Público Federal, Ana Carolina Bragança, o setor de contabilidade das duas empresas envolvidas na operação, entre elas a Ciala, tinham benefícios fiscais na ZFM que permitiam burlar o sistema comercial.

Leia também: PF desarticula grupo especializado em comércio ilegal de ouro no AM

"Para uma empresa comercializar o ouro no país, ela deve ter uma autorização prévia da Agência Nacional de Mineração para demarcar a quantidade exata de entrada de ouro extraído e a saída para o mercado. Esse grupo conseguia o ouro, provavelmente, em áreas de garimpo ilegal. Os suspeitos banhavam as mercadorias de prata para aumentar sua produção falsa. Como os dados da entrada e saída de ouro eram divergentes, suspeitamos de atividade ilícita, após um procedimento fiscal de rotina", explica.

O chefe da operação, Daniel Carvalho Nascimento, destacou que esta é a primeira fase da operação. "Apuramos as informações iniciais e vamos aprofundar as investigações. A princípio, nenhum agente da ZFM está envolvido no esquema criminoso", terminou.

No Estado, uma prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão já foram realizados. O delegado regional de Combate ao Crime Organizado, Flavio Silva, falou que este é um dos esquemas mais sofisticados de comércio ilegal de ouro no país.

"Eles vendiam da forma correta, mas conseguiam o minério de forma ilícita, enganando os consumidores com um ouro falso", concluiu. Mais pedidos de prisões e mandados de busca devem ser emitidos em breve pela superintendência regional.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem é preso após tentar cortar cabelo de ex-companheira com faca

MPE-AM deflagra 'Operação Eldorado' para cumprir oito mandados

Taxista desaparece após apanhar trio de passageiros na Cachoeirinha