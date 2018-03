Três piratas morrem após confronto com a PM no Rio Solimões

A corporação fazia patrulha no rio quando foram surpreendidos pelos piratas | Foto: Divulgação





Manaus - Durante uma operação realizada na noite desta sexta-feira (2), por volta de 20h, três piratas que realizavam assaltos na região do Rio Solimões, na região de Tefé, a 522 quilômetros de Manaus, foram mortos após troca de tiros com a Polícia Militar, durante uma operação realizada no local pela equipe de operações, da Tático Móvel da Área, pertencente ao 3º Batalhão do município.

Após o confronto, os criminosos foram levados ao Hospital Regional de Tefé, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito.

Leia mais: Traficante abandona 15kg de droga em sacas de carvão em Itacoatiara

A ação policial envolvendo piratas no município ocorreu de forma inesperada pela corporação. Eles estavam no local para reunir informações sobre roubos que ocorriam no rio, quando foram surpreendidos por uma lancha com cinco tripulantes fortemente armados. De acordo com a Polícia, ao perceberem a presença dos policiais, abriram fogo contra a corporação que se defendeu e revidou os tiros.

Armamento em poder dos criminosos foram apreendidos pela Polícia | Foto: Divulgação

O armamento em poder dos piratas também foi apreendido pela corporação. A polícia apreendeu quatro espingardas calibre 12, duas submetralhadoras, duas granadas, 248 munições calibre 12, 99 munições calibre 9mm, 199 munições calibre 762, 23munições calibre 44, 57 munições calibre 556, dois terçados, dois coletes balísticos com 9 placas e uma lancha de 12 metros, com motor de polpa 250HP.



Leia também:



Comercio ilegal de ouro deixou rombo de R$30 milhões no Amazonas

PF desarticula grupo especializado em comércio ilegal de ouro no AM

Jovem de 13 anos denuncia vereador por suposto estupro em Nhamundá