Homem é morto em Manaus após dar carona para namorada de assassino

| Foto: Divulgação

Manaus - Um crime bárbaro ocorrido na madrugada deste domingo (4), aterrorizou moradores do bairro Petrópolis, na Zona Sul da cidade. Por volta das 5h30, um homem identificado como Dener Souza, de 25 anos, foi executado com cinco tiros, após supostamente ter dado uma carona para uma amiga, até a residência onde ela mora.



A Polícia ainda não confirmou a veracidade da informação, mas de acordo com o Tenente Souza, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas disseram à polícia que a motivação do crime teria sido ocasionada por ciúmes. O companheiro da moça, que pediu carona ao amigo da motocicleta, ao ver a moça chegar de carona, teria ficado incomodado com a situação e disparado contra o motoqueiro.

Leia mais: Irmão mata irmão com faca de cortar pão no Centro de Manaus

“Estas informações ainda não são oficiais, pois são apenas relatos de moradores”, completou o tenente. Ele destacou também que os moradores disseram que o suspeito de homicídio teria fugido num carro preto, com destino ignorado.

No Instituto Médico Legal (IML), para onde o corpo foi levado, consta a informação de que Dener chegou a levar uma coronhada na cabeça, momentos antes de receber os tiros. A Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.





Leia também:

Quatro mulas são presas pela PF com 8 kg de drogas no Aeroporto

Preso estudante de direito em Manaus que se passava por advogado

Trio assalta pizzaria e suspeito é morto por justiceiro na Alvorada