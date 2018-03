Presos fazem rebelião e fogem da delegacia de Canutama

Canutama — Detentos da Delegacia Interativa de Polícia de Canutama, localizado a 619 km de Manaus, fizeram uma rebelião na manhã deste domingo (4). Os presos destruíram as vidraças, danificaram as celas e atearam fogo em colchões. Nove detentos continuam foragidos.

Leia também: Jovem de 13 anos denuncia vereador por suposto estupro em Nhamundá

Segundo informações da Polícia Civil, 14 detentos se entregaram logo após o motim. De acordo com o comandante de policiamento do Purus, tenente Laurênio Silva, a superlotação das celas teriam sido o principal motivo para o motim. A delegacia do município possui apenas três celas e com capacidade para quatro presos - contudo, abrigam 23 detentos no total.

Os presos destruíram vidraças, danificaram celas e atearam fogo em colchões | Foto: Divulgação





A rebelião começou por volta das 7h da manhã e, após três horas de rebelião, a movimentação foi contida por policiais militares e civis. Dentre as demandas dos presos, foi citada a presença do juiz e do promotor do município para terem suas exigências ouvidas.

Militares do Comando de Operações Especiais (COE), agentes da Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e policiais militares e civis estão trabalhando na recaptura dos foragidos.

Leia mais:

Dois piratas morrem após confronto com a PM no Rio Solimões

Comércio ilegal de ouro deixou rombo de R$ 30 milhões no Amazonas

PF desarticula grupo especializado em comércio ilegal de ouro no AM