11 tabletes de maconha são apreendidos em embarcação vinda de Tefé

Manaus — Na madrugada do último sábado (3), o Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas apreendeu 11 tabletes de maconha, tipo skunk, em uma embarcação na orla de Manaus. O barco veio do município de Tefé, localizado a 674 km da capital amazonense.

Leia também: Dois piratas morrem após confronto com a PM no Rio Solimões

O entorpecente estava de posse de um passageiro da embarcação Vencedor III, identificado como Waleson da Paixão Carvalho, de 22 anos. A Polícia Militar havia recebido informações de que haveria um carregamento de drogas na embarcação e, por volta de 5h, realizaram a busca assim que atracou no porto.

Após ter a droga encontrada na mala, Waleson foi conduzido ao 1° DIP para os procedimentos cabíveis.

42 kg de entorpecentes

Na terça-feira (20), cerca de 42 kg foram apreendidos em uma embarcação vinda do município de Tefé. O entorpecente maconha, tipo skunk, estava de posse de Adriano Pedro Moreira, de 33 anos, e Wanderley Alves Paulino, de 42 anos. Ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Os dois suspeitos tentaram fugir utilizando uma lancha encostada na embarcação, mas tiveram a fuga frustrada por agentes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Fluvial (Deflu). A droga apreendida foi avaliada em cerca de R$ 160 mil reais.

Leia mais:

Comércio ilegal de ouro deixou rombo de R$ 30 milhões no Amazonas

Homem é morto em Manaus após dar carona para namorada de assassino

Presos fazem rebelião e fogem da delegacia de Canutama