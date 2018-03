Adolescentes apreendidos são citados em 20 boletins de ocorrência

Delegada Linda Gláucia | Foto: Divulgação

Manaus - Dois adolescentes, de 14 e 16 anos, presos na manhã da última sexta-feira (2) pela Polícia Civil do Amazonas, no distrito de Cacau Pirêra, envolvidos em roubos e furtos naquela localidade, são citados em 20 boletins de ocorrência. Eles foram presos na própria casa onde moram, na rua Dois, Bairro Veneza. A informação é da delegada titular da unidade policial, Linda Gláucia.



De acordo com a delegada, todas as vítimas reconheceram a dupla como autores do roubo.

“Nossa equipe chegou até a dupla por meio de denúncia anônima, informando a localização dos adolescentes. Com as investigações, os avistamos saindo das respectivas residências e os abordamos. Eles foram levados à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Iranduba, onde foram realizados os procedimentos cabíveis pela delegada Suely Costa, que está respondendo interinamente pela delegacia”, explicou Linda Gláucia.

Os adolescentes receberão medidas socioeducativas. Ainda não há informações sobre a relação de crimes praticados pela dupla.





