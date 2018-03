Servidor federal interrompe tratamento contra drogas e desaparece

Manaus - Familiares do funcionário público federal Antônio Alberto de Souza Rocha, de 38 anos, pedem ajuda para encontrá-lo. Há 17 dias desaparecido, ele saiu da casa do irmão em direção a um apartamento, que pretendia alugar na Cidade Nova, e não deu mais notícias.

O irmão dele, José Raimundo de Souza Rocha, informou que ainda conseguiu fazer o último contato com Antônio, via telefone, por volta das 11h do dia 16 de fevereiro. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Questionado sobre uma possível motivação para o desaparecimento do irmão, José disse que Antônio fazia tratamento para se livrar do vício das drogas na Fazenda Esperança e estava afastado do trabalho, porém, não estaria sendo perseguido ou envolvido em nenhuma confusão que pudesse ser o estopim para o sumiço.

Leia também: Fast vence Penarol e conquista primeiro turno do Amazonense

"Ele é muito calmo. Apesar do vício, ele não mexe com ninguém. Ele tem dinheiro, então descartamos que ele tivesse devendo alguém", relatou.

Essa é a terceira vez que o servidor federal desaparece, entretanto, é a primeira em um intervalo grande de tempo. "Ele sempre saía e passava alguns dias fora de casa, mas sempre avisava. Dessa vez, ele não avisou e o celular só está dando na caixa postal".

Amigos foram procurados e também não têm informações sobre Antônio. Responsáveis pela Fazenda Esperança, onde o servidor fazia o tratamento periodicamente, também não obtiveram notícias dele. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Antônio, ligar para o número (92) 99136-8083.

Resgate de sucesso

Um homem que desapareceu na mata foi encontrado quatro dias depois pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Messias Martins Rodrigues, de 35 anos, saiu para caçar e não havia voltado desde então. Ele foi encontrado bastante debilitado.

Messias se perdeu no ramal Manópolis, localizado no quilômetro 129 da rodovia AM-010. As equipes do Corpo de Bombeiros contaram com o apoio do cão de busca Beni, percorrendo cerca de oito quilômetros em área de selva.



Leia mais:

Audiência de Custódia solta suspeito de estuprar criança em Manaus

Encontrado morto no Puraquequara pode ter sido vítima de emboscada

Rede Lança Júnior Brasil como pré-candidato ao governo do Amazonas