Falso policial é preso após ameaçar e extorquir comerciante no AM

Manacapuru - Luiz Torres Baima, de 43 anos, foi preso nesta segunda-feira (5), após ameaçar e extorquir um comerciante de 33 anos, em Manacapuru (a 84 km de Manaus). Segundo a Polícia Militar do município, Luiz também é suspeito de se passar por um policial civil, uma vez que com ele foram apreendidos coletes balísticos com símbolos da organização e um documento falso de motorista policial.

Além de Luiz, também foram presos João Wagner Vilhena de Carvalho, de 43 anos, e Almir Maquiné da Fonseca, de 50 anos. O trio foi detido após a vítima da extorsão denunciar o caso. O crime aconteceu em uma casa na comunidade Terra Preta, em Manacapuru. Chegando ao local, os infratores abordaram o homem e o ameaçaram de morte caso ele não desse todo o dinheiro exigido.

O comerciante entregou o dinheiro que tinha, um valor de R$ 1 mil. Antes do trio fugir do local, eles ainda levaram outros objetos de valor da vítima. Os suspeitos estavam armados e utilizavam um carro modelo Corola, de cor preta e placa NOM-5633 para cometer o crime.

O carro foi abordado em frente ao quartel do 9ª Batalhão da Polícia Militar (BPM). Durante a abordagem foi encontrado com Luiz, que conduzia o veículo, um colete e capa de colete balístico com placa da PC, um celular, uma carteira porta-cédulas com documentos pessoais, um coldre cor preta e a quantia de R$ 674. Segundo os policiais militares, Luiz também se passava por investigador na região de Manacapuru.

Com João, que estava como o carona, foi encontrado uma carteira porta-cédula, um celular e um relógio de pulso preto. Já com Almir, os policiais militares encontraram um relógio de pulso dourado, três aparelhos celulares, uma carteira porta-cédula, um par de óculos de sol, um cordão, a quantia de R$ 817 e uma porção de substância entorpecente, possivelmente oxi.

Almir, João e Luís foram autuados em flagrante por extorsão. Ao término dos procedimentos cabíveis, os infratores permanecerão custodiados na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional em Manacapuru.

