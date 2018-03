Pai estupra e engravida filha em Parintins; mãe sabia e apoiava marido

Parintins – Uma crime bárbaro foi registrado em uma comunidade de Parintins (a 369 km de Manaus) e terminou com o suspeito preso, na tarde desta terça-feira (6), após uma caçada policial no município. Um homem de 39 anos é suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, hoje com 13 anos.

Os abusos, segundo a delegada da Mulher de Parintins, Alessandra Trigueiro, ocorrem há aproximadamente 3 anos e iniciaram quando a vítima tinha apenas 10 anos. Ele e a família viviam na comunidade São Francisco na região do Paraná do Espirito Santo de Baixo.

O fato que mais causou revolta na população local é que ele tinha o consentimento da esposa, mãe da garota, para praticar os atos libidinosos. A vítima relatou que o pai a procurava constantemente para cometer os estupros. Quando ela se negava a deitar com ele, a jovem era agredida com fio elétrico. Para conseguir o que queria, ele a ameaçava de morte.

"Ela tinha medo de denunciar o pai. Só tomou coragem depois que descobriu que estava grávida. Ela fugiu e foi à delegacia", relatou uma amiga da vítima.

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar do Amazonas, montou uma equipe e saiu em operação até a comunidade do São Tomé, região do rio Uaicurapá, para onde o suspeito havia se mudado com medo de ser preso.

O suspeito foi detido e levado à sede da polícia no município. Ele será ouvido ainda hoje e encaminhado pela manhã à Unidade Prisional de Parintins. A mãe da jovem também deverá ser ouvida por ter sido omissa no crime contra a filha.

Dados compilados pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados mostram que houve mais de 400 notícias sobre estupro coletivos no Brasil entre janeiro de 2015 e maio de 2017. O Amazonas teve 14 casos registrados.

