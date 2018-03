Fretista desaparece após calote em Manaus

Manaus- O fretista Francisco Gomes Lima, de 62 anos, está desaparecido desde a ultima segunda-feira (05). Ele desapareceu por volta das 6h, após sair de casa, situada na rua Neuma Boh, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Francisco costumava sair cedo para trabalhar. De acordo com a esposa dele, Maria da Conceição Ribeiro Lima, no dia em que desapareceu, ele informou que faria o transporte de uma carga e não retornou para casa. O serviço estava agendado desde o dia anterior, mas ela não sabe quem o contratou.

Caminhão abandonado

Segundo informações repassadas pela industriária Kelly Ribeiro Lima, filha de Francisco, nesta manhã, o caminhão baú utilizado pelo fretista foi encontrado em uma rua próxima a uma loja de material de construção localizada na avenida Grande Circular, Zona Leste de Manaus.

O caminhão, inclusive, foi encontrado intacto, sem nenhum traço de arrombamento. "O amigo do meu pai veio aqui avisar que o caminhão foi encontrado. Porém, o que nos deixou mais intrigados, é que a carteira do meu pai estava lá com todos os documentos. Uma mulher, que mora perto de onde ele foi encontrado, disse que o caminhão estava lá desde a manhã da segunda-feira, ou seja, suspeitamos que meu pai nem chegou a trabalhar" revelou a filha.

A família revelou ainda que um dia antes, Francisco teria comentado com a esposa sobre um problema com um frete realizado por ele no último sábado. Ele teria passado o dia fazendo uma mudança para dois irmãos até o ramal do Brasileirinho. Porém, no fim, ele não recebeu pelo serviço. O valor do transporte seria de mais de R$ 1 mil.

Segundo a esposa, o pagamento do frete seria realizado na segunda-feira, justamente no dia em que Francisco desapareceu.

"Não estamos acusando ninguém, mas é estranho. Ligamos para esses homens e eles disseram que meu pai ficou de ir até a casa deles, mas não apareceu lá. Eles ainda disseram que o valor do frete era de apenas cem reais, mas não foi isso que o meu pai falou para minha mãe. Alguma coisa não bate" disse a filha.

O caso foi registrado pela família no Departamento Estadual de Ordem e Política Social, que está situado nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

Quem puder colaborar com informações, que levem ao paradeiro de Francisco, pode entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligue: (92) 99300-6139.

