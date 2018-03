Corpo é encontrado enterrado em mata de Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo - Um corpo de uma mulher foi encontrado enterrado em uma área de mata no Bairro Galo da Serra I, município de Presidente Figueiredo (119 km distante de Manaus), no final da tarde desta terça-feira (06). De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia do 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o corpo pode ser da jovem Jéssica Cunha Alves, de 23 anos, que desapareceu na madrugada do último sábado (03).

Após sair acompanhada da mãe e de familiares, Jéssica teria deixado um bar da cidade e voltado para casa sozinha. Ela chamou um mototaxista, por volta das 03h, e teria ficado no Bairro Galo da Serra II. A informação foi repassada pelo profissional ao ser questionado pela polícia.

Desde esse momento, Jéssica não foi mais vista e nem deu notícias aos familiares. Na madrugada em que sumiu, ela trajava um short jeans e um top preto.

Leia também: Servidor federal interrompe tratamento contra drogas e desaparece

Suspeitos Presos

Mesmo ainda não havendo a confirmação que o corpo é de fato de Jéssica, a polícia prendeu dois suspeitos que podem estar envolvidos no sumiço da jovem. Jardel da Costa Oliveira, que não teve idade divulgada, e um menor foram detidos. Eles moram próximo ao local onde o corpo foi encontrado.

A policia e familiares da vítima aguardam a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia para os procedimentos legais. O objetivo é confirmar se o corpo, que está em estado avançado de decomposição, é realmente da jovem.

"Estamos aguardando. O corpo foi encontrado enterrado, mas infelizmente é quase certeza de que este corpo seja mesmo dela", disse uma policial que não quis se identificar.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Taxistas protestam por segurança e policiais reivindicam melhorias

Mãe é presa por abusar da própria filha e pai é preso por omissão

Cidade de Deus, o retrato do medo e insegurança em Manaus |