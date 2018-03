Seis pessoas são presas com armas, dinheiro e drogas em Lábrea

Lábrea (AM) - A operação "Jejuardes” resultou na prisão de seis pessoas, por crimes distintos, em Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus) nesta terça-feira (6). Durante a ação, os policiais civis apreenderam duas armas de fogo, munições, drogas e dinheiro. Ao longo dos trabalhos foi realizada, ainda, revista nas celas da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, que funciona como unidade prisional.

Os trabalhos foram coordenados pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Antonio Chicre Neto. A ação foi desencadeada por volta das 6h, e teve por objetivo o combate ao tráfico de drogas e o crime organizado naquele município.



Leia também: Cidade de Deus, o retrato do medo e insegurança em Manaus

Participaram dos trabalhos policiais civis lotados na DIP de Lábrea, Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), gabinetes do delegado-geral e delegado-geral adjunto, além de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Armas e celulares foram encontrados durante revista em DIP | Foto: Divulgação





“Para deflagrarmos essa fase da operação contamos com um efetivo de 30 policiais civis, sendo dois delegados, dois escrivães e 26 investigadores”, declarou Chicre Neto.

Mandados de busca e apreensão

O delegado-geral adjunto explicou que, durante os trabalhos, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, resultando nas prisões, em flagrante, de Alex Macedo da Silva, de 27 anos, Franknaldo Moura Martins, de 21 anos, Jucélio Batista Dias, de 28 anos, Paulo Roberto Marques da Silva, de 30 anos, Rosinaldo Alves Feitosa, de 30 anos e Wender Carlos Fernandes de Souza, de 36 anos. As prisões ocorreram em pontos distintos de Lábrea.

Durante as diligências, os policiais prenderam com Paulo Roberto uma pistola nove milímetros, um rifle calibre 22, 14 munições intactas, sendo nove de nove milímetros e cinco de calibre 38, além de R$ 5.010 mil em espécie. Com Alex, as equipes apreenderam 14 porções de maconha e R$ 249 em espécie. Já com Wender foram apreendidas 48 trouxinhas de oxi, um tablete de maconha e R$ 55 em espécie. Franknaldo foi preso em posse de 30 trouxinhas de maconha do tipo skunk. Com Rosinaldo, os policiais apreenderam três porções de maconha e um aparelho celular roubado. Já Jucélio estava em posse de 16 porções de maconha.

Materiais foram apreendidos pelos policiais | Foto: Divulgação





Revista nas celas da DIP

Conforme Antonio Chicre Neto, as equipes também realizaram revista nas celas da DIP que, naquele município, funciona como unidade policial. Na ocasião, os policiais civis apreenderam cinco facas, duas chaves de fenda, seis aparelhos celulares e três carregadores de celular.

Flagrante

Na DIP de Lábrea, Paulo Roberto foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido. Alex, Wender, Franknaldo, Rosinaldo e Jucélio foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis, os infratores ficarão custodiados naquela delegacia, à disposição da Justiça.

Operação “Jejuardes”

A ação faz parte da programação da operação “Jejuardes”, da SSP-AM, desencadeada ao longo do período da Quaresma, que este ano iniciou no dia 14 de fevereiro e segue até o dia 25 de março.

“A operação Jejuardes faz parte do plano operacional da SSP-AM, que consiste em realizar ações policiais não só na capital, mas também nos municípios do interior do Estado. Hoje ela foi deflagrada em Lábrea, onde foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, que resultaram nas prisões em flagrante de seis indivíduos”, concluiu o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas.

Leia mais:

Mulheres, travestis e trans lutam por igualdade de direitos em Manaus

Amazonas dá adeus a Leopoldo Peres Sobrinho, irmão de Jefferson Peres

Servidor federal interrompe tratamento contra drogas e desaparece