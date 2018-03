Às vésperas do Dia da Mulher, diretora de escola é assassinada no AM

Itacoatiara - A professora e gestora da rede municipal de ensino Alessandra Gomes foi morta na residência onde morava, localizada no bairro São Francisco, em Itacoatiara (município distante 176 km de Manaus), na madrugada desta quarta-feira (7). O crime teria ocorrido durante um assalto.

Segundo denúncias, o 2º Batalhão de Polícia Militar investiga uma possível participação do cunhado da vítima no crime.

Gomes era diretora na Escola Municipal Osmarina Melo e era conhecida na região como figura importante na educação local. O secretário de educação da cidade, Robert Rosa, decretou dia de luto nas escolas de Itacoatiara e suspendeu as aulas. "Nos solidarizamos com a morte da gestora municipal e repudiamos qualquer ato de violência contra o ser humano", informou o secretário em nota oficial. A normalização das aulas está prevista para esta quinta-feira (8), em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), o corpo da professora está sendo velado na Escola Jamel Amed, na avenida Parque, no Centro de Itacoatiara.

Um ex-aluno de Gomes, Paulo Victor Barbosa informou que a vítima era frequentemente assaltada em casa. "Já tinha visto ela reclamar da segurança do bairro várias vezes no Facebook e relatar os assaltos. É uma pena ela ter sido morta após tantas ocorrências", disse.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do município para saber mais informações sobre o crime e se equipes policiais já haviam sido direcionadas para a casa da vítima em outras ocasiões envolvendo roubos, mas até o momento desta publicação não houve retorno.

Violência

Dados compilados pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados mostram que houve mais de 400 notícias sobre estupro coletivos no Brasil entre janeiro de 2015 e maio de 2017. Feito a partir de dados fornecidos por uma empresa de clipping, o estudo da secretaria demonstra o número de notícias sobre estupro coletivo por estado brasileiro.

O estado campeão foi São Paulo, com 34 matérias denunciando o crime; seguido da Bahia, com 32 casos; e de Pernambuco, com 29. O Amazonas está em 15º lugar, com 14 casos registrados, e em último lugar está o Distrito Federal, com apenas 1 caso.



Edição: Isac Sharlon



