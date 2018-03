Mulher é indenizada no AM após ser ameaçada em rede social

O relator o desembargador Wellington José de Araújo (foto) defendeu em seu voto a manutenção da condenação por danos morais, julgada em 1ª instância | Foto: Divulgação

Manaus - A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) negou um recurso de Apelação e manteve uma sentença de 1ª instância que condenou uma mulher a indenizar outra, da mesma família, por ofensas, seguidas de ameaça de morte, por meio de mensagens em uma rede social.

Após ser vítima das ameaças por meio de mensagens, a mulher ingressou na Justiça com um pedido de indenização contra a ofensora, alcançando uma indenização de R$ 2 mil reais por danos morais.



Marco civil da internet

O relator o desembargador Wellington José de Araújo defendeu em seu voto a manutenção da condenação por danos morais, julgada em 1ª instância e citou, com base no marco civil da internet no Brasil, que o uso da rede mundial de computadores é livre “porém, não deve ser usado de forma irresponsável ao bel prazer dos usuários e não devendo as redes sociais serem usadas como escudo para quem possui a pretensão de violar a integridade psicofísica do outro”.



Nos autos, a requerente informou que passou a receber em seu perfil particular, em uma rede social, uma série de mensagens com reiterados xingamentos, ofensas com palavras de baixo calão, acusações de furto e ameaças de morte.



As mensagens por ela relatadas no processo, ora eram remetidas por uma pessoa da mesma família, ora eram originadas por perfis falsos em rede social.Em uma das mensagens recebidas, destaca-se uma ameaça de morte: "Cuidado com a morte, ela pode chegar sem tu menos esperar. Afinal, tu também ficaria linda coberta com flores”.



Apelação



O desembargador Wellington Araújo, sustentou ainda, em seu voto, que a decisão recorrida não merece reforma pois, em seu entendimento, o magistrado de piso procedeu em verdadeira ponderação ao analisar o dano suportado pela apelada “A situação à qual foi submetida é claramente vexatória e humilhante”.



O desembargador acrescentou também que a publicação feita pela apelante, por vontade livre e consciente, não tinha outro objetivo senão abalar a honra e a dignidade da apelada.”





Leia mais:



Pai estupra e engravida filha em Parintins: mãe sabia e apoiava mulher

As vésperas do Dia da Mulher, diretora da escola é assassinada no Amazonas

Lançado edital para promoção de direitos de pessoa com deficiência